アイドルグループ「CUTIE STREET」の古澤里紗さんが自身のＸで剥離骨折したことを報告しました。



【写真を見る】【 CUTIE STREET 】古澤里紗さん 剥離骨折で「レコ大」など年末番組は “椅子に座ってパフォーマンス”「ほんとに私っておバカさん」





古澤さんは「がびーーーん、2025年内最後の最後で剥離骨折しちゃいました」「ほんとに私っておバカさん」と報告。公式サイトでも「古澤里紗に関しまして、パフォーマンス中の転倒により医師の診察を受けた結果、左足首の剥離骨折と診断されました」報告しています。







CUTIE STREETは年末にも番組出演を控えていますが、29日(月)ゴールデンタイムの歌番組および、TBSテレビにて放送の30日(火)「第67回 輝く！日本レコード大賞」31日(水)「CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026」では「古澤は椅子に座った形でのパフォーマンス披露とさせていただきます」と公式サイトで報じています。







古澤さんは「歌のみのパフォーマンスになるのですがハッピーオーラ全開で」「きゅーてぃーに歌いたいと思います」と、誠意を込めて伝えています。

