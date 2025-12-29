元テレビ朝日社員の玉川徹氏は29日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。コメ政策をめぐり批判の矢面に立たされている鈴木憲和農相へのインタビューを通じて、これまで疑問を呈することも多かった鈴木氏について「大臣と、最終的な（目指す）ところは一致している」と述べながも、「（政府のコメ政策は）元に戻っちゃったかなという感じ」と、複雑な思いを口にした。

インタビューでは、コメ政策をこれまでの実質的な生産調整から増産体制に政策を大転換させた石破茂政権の後を継いだ高市早苗政権が、再び「需要に応じた生産」と、従来の方針に戻した流れに触れながら、玉川氏が鈴木氏にコメ政策の考えや、おこめ券のあり方についてただす内容が放送された。また、今後の政策として、2人ともコメの輸出拡大を重視している内容も伝えた。

玉川氏は、インタビューを終えた感想として「大臣と、最終的なところは一致しているんですよ」と強調。「最終的には日本の人口は減っていくので、今後コメの需要は落ちていく。そうすると国内のマーケットだけ見ていたらどんどん田んぼは減るし、コメの生産を守れない。だからこれからは海外の需要を取り込む」とした上で、「どんどん人口が増えていく（世界各国の）需要を取り込んでいくということはできるということで、そこは一致なんですよ」と述べた。

一方で「だけど、（そのために）じゃあどうするかという話。鈴木大臣は、今までの延長上。とにかく高いコメの価格を守ったまま、高いお米を海外に売るとおっしゃっているが、売れるのかと。前の石破政権では『高かったら売れませんよ』と。なにせ4倍くらい違いますから、売るのであれば、海外に輸出するというふうなことで日本のコメを守るなら、価格を下げないといけない」と、持論を主張。「そのためには（農家の）規模を大きくして、コストを下げて、安いお米を作る。これは日本の消費者にとってもプラスです」とした上で、石破政権の小泉進次郎前農相が、消費者をより意識した「BtoBからBtoC」を掲げていたことを振り返った。その上で、「僕は（石破政権で）農政が転換したと思っていたんだけども。やっぱり、最後、見ているところは（鈴木氏と）いっしょだとしても、元に戻っちゃったかなという感じは受けました」と述べ、「共感と失望感」を感じたインタビューの感想を口にした。

これに、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一も「需要を先につくるんだというのが大臣で、でも需要を作るには（価格を）下げた方がいいというのが、玉川さん」と、納得した様子でフォローしていた。