気になる“あの子”とサウナグッズ通信 桃木兎羽【整え！隣のサウナガール】

憧れのあの子とサウナに行ったら…そんな妄想をカタチにするサウナグラビア連載。グラドル×インフルエンサーの“グラエンサー”として活躍する24歳がサウナを堪能！

■サウナの後の炭酸ってとても美味しいですよね

“グラエンサー”として活躍し、SNSの総フォロワー数はなんと170万超え。多くの人々を魅了する桃木兎羽ちゃんと今回はサウナグラビアを敢行！

「実はこの秋にサウナデビューしたばっかり。だから今回サウナで撮影すると聞いて、すごく楽しみにしていたんです」

そう語る兎羽ちゃんはかつては水風呂にも入れなかったそう。

「最初、水風呂って勇気いりません？ だからなかなか入れなくて…でもこの前サウナ好きの友達に連れて行ってもらって。新境地の開拓になるかなと思って入ったらすごくよくて。一気にハマりました！」

何でも、サウナ後に楽しみにしていることがあるとか。

「普段、炭酸とかあまり飲まないんですけど、サウナ後は特別。いつもと違ってめちゃくちゃ美味しいんですよ！ だからサウナ後に『オロナミンC』とか、ビールとか飲む気持ちわかるなぁって。サウナ自体もいいリフレッシュになりますし、サッパリしたあとにスッキリって感じでこれからどんどんハマっちゃいそう！」

今後もますますSNSやグラビアなどで活躍が期待される兎羽ちゃん。キュート＆セクシーな姿、楽しみにしています！

桃木兎羽：（ももきとわ 2001年5月15日生まれ、栃木県出身。SNS総フォロワー数170万人超え、TikTokやSNSで注目を集める“グラエンサー”（グラビア×インフルエンサー）として活躍。現在は、ショートドラマなどに出演し、演技方面でも活躍中。1st写真集「とわいらいと」（らんくう刊）が発売中。

X:@towa_rabbit_m

Instagram:＠momoki_0515

TikTok:＠momoki_0515

※2025年12月5日発売「GoodsPress」1月2月合併号126-127ページの記事をもとに構成しています

＜撮影／イマキイレカオリ スタイリング／深澤勇太 ヘアメイク／川島享子＞

