もう普通のには戻れないよ…♡「欲しい」が詰まった優秀200円グッズ

乾燥が気になる季節。特に手元はかさつきやひびわれなどが気になってきますよね。何かいいものないかな〜とダイソーを訪れると、ハンドケアをより効果的にする美容グローブを発見。しかもこれ、よくあるグローブと違って指先にスリット入っていたんです。保湿をしながらパソコンやスマホなどの操作ができちゃうんですよ♪

商品情報

商品名：おうちケアミトングローブ

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：女性用フリーサイズ（全長19cm）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480859217

これ優秀すぎる！ストック買いしたくなるダイソーの200円グッズをチェック

乾燥が気になる今日この頃。特に手元は気が付くとかさついていたり、ひどい時はひびわれ、あかぎれを伴うことも…なんとかしたいな〜とダイソーを訪れると、ハンドケアにもってこいなアイデアグッズを発見しました！

今回ご紹介するのは、その名も『おうちケアミトングローブ』。お値段は￥220（税込）。美容グッズ売り場に並んでいました。

使い方はまず、市販のハンドクリームやセラムなどで手を保湿して…

グローブを着用するだけ！サイズは女性用フリーサイズとなっており、全長は約19cm。指の太さや手の大きさを問わず使えるため、手が大きめの筆者でも使いやすかったです。

材質はレーヨンとポリウレタンで、なめらかで肌触りがやわらかい薄手のグローブ。すぽっと手を入れられるので、装着も楽ちんなんです。

もう普通のグローブには戻れない…♡ダイソーの『おうちケアミトングローブ』

そして何より、この商品の魅力は指先部分がスリットタイプになっていること！

グローブをしながら、パソコン作業やタブレット、スマホの操作が可能なんです。これは想像以上に便利で感動しました。乾燥が気になるオフィスでもハンドケアをしながら業務ができるので、もう他のグローブには戻れません…欲しかった仕様が詰まった優秀グッズです♡

今回はダイソーの『おうちケアミトングローブ』をご紹介しました。

グローブのお手入れ方法は、洗濯ネットに入れて洗濯すればOK。ストック買い待ったなしの美容アイテムなので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。