5枚しか入ってないのに300円？！買ってよかった老舗の名品
商品情報
商品名：一杯の珍極）長期熟成サラミ
価格：￥324（税込）
内容量：18g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4971875018321
老舗・伍魚福のこだわり！324円でも「むしろ安い」と感じる熟成の技
ダイソーの棚で「300円商品」として並んでいるこのサラミ。実は、神戸の老舗メーカー伍魚福が、素材と製法にこだわり抜いて作った本格派です。
公式通販サイトでも同価格・同内容量で販売されており、百貨店やスーパーやドラッグストアでもおなじみの人気商品ですが、ダイソーでの買い物ついでにサッと手に取れるのは大きな魅力。
一見「100均にしては高い」と感じるお値段ですが、じっくりと時間をかけて作られた「長期熟成」ならではの深みを知れば、むしろこの価格で楽しめるのが奇跡のように感じてしまいます。
脂が甘くてとろける！噛むほどに旨みが溢れ出す「肉々しさ」に感動
袋を開けた瞬間から、上質なサラミ特有の食欲をそそる香りが広がります。ひと口食べて驚くのは、その「脂の甘み」。豚の脂と肉の旨みがギュッと凝縮されており、口の中でとろけるような美味しさです。
脂の旨みはしっかり濃厚に感じるのに、しつこさや臭みは一切ありません。
肉々しい食感もしっかり残っており、噛むほどに旨みがじわじわと広がります。そこへピリッとした香辛料のアクセントが絶妙に効いて、とにかく後を引く美味しさ！
食べきりサイズですが、あまりのクオリティに「もっと食べたい！」と思わず手が止まらなくなってしまいます。
チーズを添えてさらに豪華に！ご褒美カナッペアレンジ
そのままでも主役級の美味しさですが、以前ご紹介した「一口カマンベール」と一緒にカナッペにアレンジするのもおすすめです。
サクサクのクラッカーにチーズをのせ、その上にこの長期熟成サラミをトッピング。
チーズのまろやかさとサラミの刺激的な旨みが合わさり、さらにスペシャルな味わいへと進化します。
自分へのご褒美おやつとしてはもちろん、急な来客へのおもてなしに出しても喜ばれること間違いなしの「高見え」メニューが、ダイソーの商品だけで完成してしまいます。
ダイソーで見つけた伍魚福の「長期熟成サラミ」は、324円という価格が安すぎると感じるほどの、こだわりが詰まった逸品でした。
一日の終わりに、老舗の味でちょっと贅沢な時間を過ごしてみませんか？シリーズの他の商品と組み合わせて、自分だけのお気に入りペアリングを見つけるのも楽しいですよ！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。