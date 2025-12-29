「300円ならむしろ安いくらい」毎日使いたくなる可愛すぎる弁当箱

ダイソーのお弁当コーナーで、ひときわ目を引く「くすみピンク」のアイテムを発見。330円（税込）で販売されている、大人可愛い「猫柄」のお弁当箱です。見た目の愛らしさはもちろん、2段式で収納力もしっかり備えた実力派です。

商品情報

商品名：おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480770505

シンプル設計で扱いやすい！ダイソーの「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」

今回購入したのは、落ち着いた色味にモノトーンの猫が描かれた「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」です。

構造はパッキンがない非常にシンプルな作りになっているため、隙間に汚れが溜まる心配もなく、毎日の洗い物などのメンテナンスも楽ちんです。

清潔に使い続けられる安心感と、手にするだけで気分が上がる可愛さを兼ね備えた、日本製のお弁当箱です。

小さく見えて実はたっぷり！下段にはおかずがギッシリ入る

下段の容量は320ml。「少し小さいかな？」と予想していましたが、実際に詰めてみると驚きの収納力を発揮してくれました。

厚焼き玉子、鮭、ピーマンとじゃこ炒め、ニンジンのナムル、ブロッコリー、さらに赤いウィンナーまで、バラエティ豊かなおかずがしっかりと収まりました。

小さくても自分好みのメインおかずもしっかり入るため、ランチタイムの満足度がぐっと上がります。

おにぎりが潰れない工夫が嬉しい！

上段は、おにぎりが最大3つ入る設計になっています。今回はおにぎりを少し大きく握りすぎてしまったため2個の収納となりましたが、サイズを調整すればしっかり3個並べることができそうです。

特に嬉しいのが、フタが三角型のカバーになっている点です。おにぎりがぎゅっと潰れてしまうのを防いでくれるので、ふんわりとした食感のまま、おいしくいただくことができます。

ダイソーの「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」は、唯一「電子レンジ不可」という点だけ注意が必要ですが、それを補って余りある可愛さと機能性を持った名品でした。

冷めてもおいしいおかずを詰め込んで、公園ランチやピクニックのお供にするのも素敵ですね。お弁当作りを楽しくしたい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。