「300円ならむしろ安いくらい」毎日使いたくなる可愛すぎる弁当箱
商品情報
商品名：おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480770505
シンプル設計で扱いやすい！ダイソーの「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」
今回購入したのは、落ち着いた色味にモノトーンの猫が描かれた「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」です。
構造はパッキンがない非常にシンプルな作りになっているため、隙間に汚れが溜まる心配もなく、毎日の洗い物などのメンテナンスも楽ちんです。
清潔に使い続けられる安心感と、手にするだけで気分が上がる可愛さを兼ね備えた、日本製のお弁当箱です。
小さく見えて実はたっぷり！下段にはおかずがギッシリ入る
下段の容量は320ml。「少し小さいかな？」と予想していましたが、実際に詰めてみると驚きの収納力を発揮してくれました。
厚焼き玉子、鮭、ピーマンとじゃこ炒め、ニンジンのナムル、ブロッコリー、さらに赤いウィンナーまで、バラエティ豊かなおかずがしっかりと収まりました。
小さくても自分好みのメインおかずもしっかり入るため、ランチタイムの満足度がぐっと上がります。
おにぎりが潰れない工夫が嬉しい！
上段は、おにぎりが最大3つ入る設計になっています。今回はおにぎりを少し大きく握りすぎてしまったため2個の収納となりましたが、サイズを調整すればしっかり3個並べることができそうです。
特に嬉しいのが、フタが三角型のカバーになっている点です。おにぎりがぎゅっと潰れてしまうのを防いでくれるので、ふんわりとした食感のまま、おいしくいただくことができます。
ダイソーの「おにぎりお弁当箱（ストレイキャッツ柄）」は、唯一「電子レンジ不可」という点だけ注意が必要ですが、それを補って余りある可愛さと機能性を持った名品でした。
冷めてもおいしいおかずを詰め込んで、公園ランチやピクニックのお供にするのも素敵ですね。お弁当作りを楽しくしたい方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。