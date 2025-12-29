優秀な学生が多いと思う「北海道の私立進学校」ランキング！ 2位「札幌光星高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
年明けに控える共通テストまで残りわずかとなり、教育への関心がいっそう高まる時期を迎えました。厳しい学習環境で切磋琢磨し、優秀な人材を次々と世に送り出す進学校の卒業生という肩書きは、社会に出た後もその人のポテンシャルを象徴する確かなブランドとして認知されることも多くあります。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、優秀な学生が多いと思う「北海道の私立進学校」を紹介します！
2位：札幌光星高等学校／41票2位は「札幌光星高等学校」でした。札幌市に校舎を構える同校は、道内でも屈指の進学実績を誇る進学校です。カトリックの教育理念を基盤としたミッションスクールで、学力向上だけでなく人間性の育成にも力を入れている点が特徴。難関大学への合格者を安定して輩出しており、学習意欲の高い生徒が多い学校として高い評価を集めました。
回答者からは「科学教育にも注力しており、理数系の探究活動にも力を入れている素晴らしい学校だと思います」（30代女性／愛知県）、「光星高校出身の友達は、真面目なタイプが多かった。英語にも力を入れているので、語学も強い印象」（50代女性／千葉県）、「難関大学合格の実績が多いから」（20代女性／北海道）などのコメントがありました。
1位：函館ラ・サール高等学校／117票1位は「函館ラ・サール高等学校」でした。函館市に位置する同校は、全国トップクラスの進学実績で知られる名門私立高校です。高度な学習内容と厳格な指導体制のもと、高い学力を備えた生徒が切磋琢磨する環境が整っています。その結果、優秀な学生が多い学校として圧倒的な支持を集める結果となりました。
回答者のコメントを見ると「北海道内だけでなく全国的にも知られる男子校で、難関大学への高い進学実績を誇ります。寮があり全道・全国から生徒が集まるため、優秀な学生が多いというイメージが強いです」（40代男性／神奈川県）、「ラサールは，優秀にきまっている」（50代女性／愛知県）、「全国から優秀な学生が集まり、寮生活を通じて学習に集中できる環境が整っています。医学部や難関大学への進学率が高く、学力の高い生徒が多い印象です」（30代男性／北海道）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)