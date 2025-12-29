うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）仕入れタイム。
話題性豊かに。
ニュースやバラエティー番組、特番などをチェックしましょう。
人気の配信、話題の映画など、コンテンツも、マメにチェックしてみて。世の中の流れ、今年の年末年始のムードをつかめたら、ミッション完了です。
なぜ、アンテナを広げるのかといえば、この先、社交運が高まっていくため。世間話のスキルを磨いておくと、親しくなれる相手が増えるし、仲良くなる速度が速まっていくでしょう。
年末は、約束タイム。「年が明けたら行こう」「やろう」と計画を立てて。松の内に実行すると、楽しい恒例行事になりそう。
愛は、友情モードで自由度高く！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)