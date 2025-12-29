【今週の運勢】2026年1月第1週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

仕入れタイム。
話題性豊かに。

ニュースやバラエティー番組、特番などをチェックしましょう。

人気の配信、話題の映画など、コンテンツも、マメにチェックしてみて。世の中の流れ、今年の年末年始のムードをつかめたら、ミッション完了です。

なぜ、アンテナを広げるのかといえば、この先、社交運が高まっていくため。世間話のスキルを磨いておくと、親しくなれる相手が増えるし、仲良くなる速度が速まっていくでしょう。

年末は、約束タイム。「年が明けたら行こう」「やろう」と計画を立てて。松の内に実行すると、楽しい恒例行事になりそう。

愛は、友情モードで自由度高く！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)