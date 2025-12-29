【今週の運勢】2026年1月第1週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

理想は、冬ごもり。
現実は、大人気。

寝正月、おうちでゴロゴロ、何もしない、どこにも行かない、そんなフレーズにワクワクしませんか？

今のあなたには、非生産的なアクションが必要なのです。とはいえ、実際は、細々と用事が入りやすいでしょう。「ここだけは、予定を入れない」とキープしていても、ピンポイントで断りにくい誘いがかかり、ままならない展開に。

できるだけ予定なしに近づけて、可能な限りゆっくりやっていきましょう。煩雑な中にも休息が得られて、“冬休み”を機能的に使いこなせそう。

半日スマホの電源を落とすのもオススメです。

デートは、夜に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)