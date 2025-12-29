やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
イメージチェンジを。
きっかけをつかめそう。
何かを変えたい、違うことを始めたい、あなたの心の奥底に隠れている思いが、浮上してくるでしょう。誰かの頑張りに感化されたり、たまたま見かけたチラシやポスターが新しい可能性につながったりするはず。いつも以上にアンテナを広げて心が動いたら、その先にあるものを確かめにいきましょう。
年末年始のお休みを利用して、ガラッとイメージを変えるのも大賛成。ヘアカットやコーディネートのチェンジもいいのですが、もっとも有効なのは、ダイエットです。美意識高く、シェイプしましょう。
愛は、意志表示を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）セルフプロデュースのチャンス。
