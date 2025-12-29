【今週の運勢】2026年1月第1週の「やぎ座（山羊座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。

やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）

セルフプロデュースのチャンス。
イメージチェンジを。

きっかけをつかめそう。

何かを変えたい、違うことを始めたい、あなたの心の奥底に隠れている思いが、浮上してくるでしょう。誰かの頑張りに感化されたり、たまたま見かけたチラシやポスターが新しい可能性につながったりするはず。いつも以上にアンテナを広げて心が動いたら、その先にあるものを確かめにいきましょう。

年末年始のお休みを利用して、ガラッとイメージを変えるのも大賛成。ヘアカットやコーディネートのチェンジもいいのですが、もっとも有効なのは、ダイエットです。美意識高く、シェイプしましょう。

愛は、意志表示を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)