いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
目指せ、悟り！
ブラックいて座さんが降臨中。
年末年始の慌ただしさにイライラ、モヤモヤして、つい、一言いってやりたくなるでしょう。ただ、自分で思っている以上に毒気が強く、聞き手を傷つけたり、思いもよらない誤解をされたりする恐れが。
つっこむ方向ではなく、赦（ゆる）すマインドで、仏モードでいくといいみたい。瞑想（めいそう）をしたり、写経をしたり、心を無にするメソッドを試して。
人ごみでも、弱者に優しく。困っている人はいないか、目配り、心配りをすることで、あなた自身も救われそう。新年は、厳かな気分を楽しんで。
愛は、夜更かしデートが充実。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
