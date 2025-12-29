クリスマスに行きたい「千葉県の絶景ドライブスポット」ランキング！ 2位「九十九里ビーチライン」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「千葉県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「灯台が七色に変化するライトアップや、展望施設周辺のハート型イルミネーションなどがロマンチックな雰囲気を演出します」（60代男性／香川県）、「冬景色の海を見ながらドライブするのは風情があって楽しめると思う」（30代男性／大阪府）、「南国っぽい雰囲気で綺麗だから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「冬でも比較的温暖な房総らしく、クリスマス時期でも花と海を同時に楽しめる開放感が魅力だから」（40代男性／大阪府）、「房総フラワーラインは海沿いの爽快な道で、太平洋を眺めながら走るだけでもクリスマスは澄んだ空気と静かな海岸線で十分に美しい景色が味わえるからです」（60代男性／愛知県）、「海辺をドライブが気持ちいい。ここは冬でも暖かいので途中で停まって海岸を歩くのもいいし、ローズマリー公園に立ち寄って散策するのも良い。道も空いてるし、実は牧場があったり、滝があったり穴場だらけ」（40代男性／千葉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：九十九里ビーチライン（九十九里有料道路）／90票太平洋に面した九十九里浜の海岸線に沿って走る有料道路です。全長約60kmにも及ぶ長い砂浜の景色を横目に、爽快なドライブが楽しめます。視界が開けており、遮るものが少ないため、海の雄大さを感じられます。冬場はサーファーが少なくなり、静かな海を眺めながらゆったりと走ることができます。特に日の出の時間帯は美しく、クリスマスの早朝ドライブにもおすすめです。
1位：房総フラワーライン（館山〜南房総）／94票房総半島南端の館山から南房総にかけて、海岸線沿いを走る絶景ルートです。温暖な気候のため、冬でも菜の花やポピーなどの花々が咲き、一足早い春の訪れを感じることができます。海を眺めながら走るルートは開放感があり、色鮮やかな花々と海のコントラストが魅力。道の駅などで休憩を取りながら、のんびり楽しめるため、クリスマスのロマンチックなドライブに最適です。
