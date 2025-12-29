さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（12月29日〜2026年1月4日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。12月29日〜2026年1月4日の運勢を西洋占星術で占います。
好奇心も全開で。
旅をするように、暮らしましょう。
実際に、どこかに出掛けるのも大賛成。見るもの、聞くもの、すべてが新鮮で、よいリフレッシュになるはずです。
生活圏内にとどまる場合でも、予約して出掛ける、下調べをする、スマートムーブで交通機関を活用するなど、トラベル気分を出していくと心が解放されていくはず。
社交は、日中の交流が歓迎されそう。特に、あなたよりも年配の方とは、先方のアクセスにも配慮して、上手に盛り上げて。
帰省中の人は、さらっと流れる提案を聞き逃さずに。実はそれが、見逃せない目玉みたい。
愛は、マメな連絡で絆をつなげて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）フットワーク軽く。
好奇心も全開で。
旅をするように、暮らしましょう。
実際に、どこかに出掛けるのも大賛成。見るもの、聞くもの、すべてが新鮮で、よいリフレッシュになるはずです。
生活圏内にとどまる場合でも、予約して出掛ける、下調べをする、スマートムーブで交通機関を活用するなど、トラベル気分を出していくと心が解放されていくはず。
社交は、日中の交流が歓迎されそう。特に、あなたよりも年配の方とは、先方のアクセスにも配慮して、上手に盛り上げて。
帰省中の人は、さらっと流れる提案を聞き逃さずに。実はそれが、見逃せない目玉みたい。
愛は、マメな連絡で絆をつなげて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)