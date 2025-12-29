大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、9人組グローバル男性グループ「＆TEAM」が囲み取材に応じた。

＆TEAMは2020年、オーディション番組を勝ち抜いた日本出身メンバーを中心に結成された9人組。BTSなどを擁する「HYBE」の日本支社が手がけており、世界での活躍を目指している。

初出場となる＆TEAMはヒット曲「FIREWORK」を歌唱。10月28日にミニアルバム「Back to Life」で韓国デビューし、発売初日に113万枚を記録。日韓ダブルミリオン達成という日本のアーティスト史上初の偉業を成し遂げた。

K（ケイ、28）は赤坂5丁目ミニマラソンで初優勝するなど、個人でも大活躍だった。初出場の記念の回に、楽しみにしていることを聞かれ、「子供の頃から久保田（利伸）さんが大好きで。久保田さんもKですので、Kポーズで写真を撮るのが夢です」と目を輝かせた。

司会の今田美桜では、世界陸上でも共演。「世界陸上終わった後にお疲れ様みたいなあいさつをする時に“またいつかどこかで”とごあいさつした。まさか次の再会が紅白とは。光栄なことですし、縁を感じます。MCという大役なのでおめでとうと伝えたいです」とした。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。