「バドミントン・全日本総合選手権」（２９日、京王アリーナ東京）

混合ダブルス準決勝が行われ、五輪２大会連続銅メダルの渡辺勇大（Ｊ−ＰＯＷＥＲ）、田口真彩（ＡＣＴ ＳＡＩＫＹＯ）組が、霜上雄一（日立情報通信エンジニアリング）、保原彩夏（ヨネックス）組に２−１で逆転勝利。昨年９月のペア結成から１年３カ月での、初の日本一に王手をかけた。

第１ゲームは終盤のミスが響き、１９−２１と献上。ただ第２ゲームからは「田口が相手の決め球を拾ってくれた」（渡辺）と粘りのプレーを見せ、ラリーを制圧した。２１−１１、２１−１１と連取し、ペアとして２度目の全日本総合選手権で決勝進出。渡辺は「我慢の結果。しぶとくラリーができたことが勝因」とうなずき、田口は「泥くさく最後までできたことがよかったのかな」と白い歯をこぼした。

決勝は、今大会がデビュー戦となったパリ五輪女子ダブルス銅メダルの松山奈未（再春館製薬所）、緑川大輝（ＮＴＴ東日本）組と対戦する。ペアとしての実力は未知だが、渡辺は「運動能力はトップクラスの２人」と個の力を警戒。五輪メダリスト対決には、「挑戦者の気持ちで戦うだけ」と気を引き締めた。

初Ｖなら代表入りが確定し、３年後のロサンゼルス五輪に向けて弾みを付けることができる。田口は「このミックスダブルスで（優勝を狙いたい）。勇大さんにかけてもらいたいと思います」と意気込んだ。