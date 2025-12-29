¸¤ÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¾®´é¤ï¤ó¤³¤¬Æþ¤Ã¤¿¤é...¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¤Ë11Ëü¿Í¤â¤óÀä¡Ö¤à¤·¤íºÇ¹â¡×
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤È°ã¤¦...¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û341.1Ëü²óÉ½¼¨¡¢11Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤È°ã¤¦¸¤¼Ì¿¿á
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤¦¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¸¤ÍÑ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷Honopekichihua¤µ¤ó¤¬2025Ç¯9·î25Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÚÀ½¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤ï¤ó¤³¤¬´é¤ò¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¡£
¤«¤ï¤é¤·¤¤¤¬¡¢¤É¤³¤«°ãÏÂ´¶¤¬......¡£
´é¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë·ê¤Î¾å¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê´Ý¤¤·ê¤¬2¤Ä¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¤·ê¤«¤éÉ¡¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤·ê¤«¤éÌÜ¤ò¸«¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Í¥ë......¤À¤è¤Í¡©
¤³¤Î»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾®¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ªÇú¡¦ÃÂ
¤³¤Î¾®´é²á¤®¤ë¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥Ú¥¥Ë¡¼¥º¤È¥Á¥ï¥ï¤ÎMIX¡¦¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¡Ê3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡Ë¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤ÇÆá¿Ü¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë´é¤òÆþ¤ì¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö²Ä°¦¤¤¡ª¤±¤É»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡Ë
¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï11Ëü·ï¤ò¤³¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ª´é¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤à¤·¤íºÇ¹â¡×
¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¤ä¤Ã¤¿¤±¤É½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¾Ð Âç¤¤¤¤ï¤ó¤Á¤ã¤óÍÑ¤«¤Ê¾Ð¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æá¿Ü¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¸¤¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ÁáµÞ¤Ë¾®·¿¸¤ÍÑ¤âÀ©ºî¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿è¤ÊÊÖ¿®¤â¡£
¤½¤·¤Æ12·î9Æü¡¢¤³¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥í¥Ã¥¯¥ó¥í¡¼¥ë¥À¥¤¥Ê¡¼¤ä¡¢¿Í¹©¼Ç¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥×¥é¥¶¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¤³¤Á¤é¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÂç¤¤µ¤Î¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬¤´ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´é¤Ï¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÁýÀß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅê¹Æ¤è¤ê¡Ë
¿·¤¿¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÇúÃÂ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¾®´é¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¥¶¥ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡©¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼:Met¡Ë