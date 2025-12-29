【紅白リハ】けん玉リレー挑戦の&TEAM・MAKI、“成功率”発表 HARUAが実戦練習を補助
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
初出場となる&TEAMが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【リハ写真】赤い照明の中…「FIREWORK」を披露する&TEAM
&TEAMは「FIREWORK」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、MAKIが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。
けん玉に挑戦するMAKIは「小学生の時から休み時間にやっていて、自信ある方ではありますし、練習中の隙間時間もやっていたので、緊張はしているのですが、めちゃめちゃ自信あります」と胸を張ってコメント。成功率は「10回中9回」だと明かした。
また、HARUAは「隙間時間に僕が三山ひろしさんの曲を流して、本番の雰囲気を作って何回も練習している」と紹介。「バッチリ決めてくれると思います」と期待を込めた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
