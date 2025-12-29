活動を休止している韓国の女性アイドルグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの所属レーベル・ＡＤＯＲ（アドア）が１１月１２日、メンバー５人のうちヘリン（１９）とヘイン（１７）がレーベルでの活動に復帰すると発表。同日に残るミンジ（２１）、ハニ（２１）、ダニエル（２０）も韓国メディアに復帰意思を表明したが、最終的にハニの正式復帰、ミンジとは議論継続中、ダニエルとは契約解除になったとともに法的対応を取ることを公式に発表した。

ＡＤＯＲ公式コメント全文

ＮｅｗＪｅａｎｓメンバー復帰に関してご案内いたします。

ＡＤＯＲは、専属契約有効確認の訴訟判決の確定後、ミンジ、ハニ、ダニエルおよび３人のご家族と多くの対話を重ねてまいりました。

ハニはご家族とともに韓国を訪問し、ＡＤＯＲと長時間にわたる深い対話を交わしました。その過程で、過去の出来事を振り返り、客観的に事態を見つめ直す時間を持ち率直な対話の末、ハニは裁判所の判決を尊重し、ＡＤＯＲとともに活動することを決定いたしました。

ミンジもＡＤＯＲと対話を続けており、相互間の理解を深めるための議論を継続的に進めています。

ダニエルの場合はＮｅｗＪｅａｎｓメンバーとして、ＡＤＯＲ所属アーティストとしてともに活動することが難しいと判断し、弊社は本日専属契約の解除を通告いたしました。また今回の紛争状況を引き起こし、ＮｅｗＪｅａｎｓの離脱と復帰の遅れに重大な責任があるダニエル家族の１人および元代表のミン・ヒジンに対しては、法的責任を追及する予定です。

ＡＤＯＲは対話の過程で、メンバーが長期間にわたり歪曲（わいきょく）され偏った情報を聞き続け、会社に対して多くの誤解を抱き紛争に至ってしまったことを知りました。弊社とアーティストは、ファンや大衆の方々の愛を取り戻すためには多少時間がかかっても、正確な事実関係に基づいて誤解を完全に解消する過程が必要であるという点で意見が一致しました。また、紛争過程で生じたさまざまな論争についても、後日お伝えする機会を設けることとし、時期と方法を議論中です。

ＡＤＯＲは事態を円満に解決し、一日も早くＮｅｗＪｅａｎｓがファンのもとに戻れるよう最善を尽くします。