鎌倉スクールコラボファンドの寄付者らと共に鎌倉の教育について話し合った「炭火ファンミーティング」＝１３日、鎌倉市立由比ガ浜中学校

鎌倉市立小中学校で独自の教育プログラムに必要な資金を得るため、ふるさと納税制度を活用して寄付を募っている「鎌倉スクールコラボファンド」。ファンドへの寄付者らを招き、鎌倉の教育の未来像を考えるイベントが、学びの多様化学校（不登校特例校）の市立由比ガ浜中学校（同市由比ガ浜）で行われた。「炭火ファンミーティング」と題し、大人たちが学校独自で行われている出前授業やタブレット端末を使った「令和の教育」を体験した。

市教育委員会は通常の教育課程とは別に学校現場の発案で取り組む体験型学習などの特別授業に必要な資金確保に向け、ガバメント・クラウド・ファンディング（ＧＣＦ）や企業などからの寄付に取り組んでいる。ファンミーティングはＧＣＦへの寄付者やこれまで体験学習に講師役として協力してくれた人たちに「日頃の感謝を伝えるため」（市教委）初めて実施した。

市教委は本年度、新たな教育大綱を打ち出し、子どもの個性やモチベーションを長く静かに燃える炭火に例えて「炭火のごとく誰もが学びの火をともし続ける」教育を掲げる。子どもの自主性を重視し、学校現場では地域の大人を呼んだキャリア教育や体験学習を積極的に取り入れている。

１３日のファンミーティングでは、由比ガ浜中で不登校だった子どもたちの授業に協力している漁師の市川潤弥さんがワカメをテーマにした授業を実施。約４０人の大人の参加者に天然と養殖のワカメを食べ比べてもらったり、ロープに種苗を巻き付ける養殖方法を解説したりし、「自然の恵みを食べることで今、生きているということを（子どもたちに）実感してもらえる」と説明した。

また、１人に１台ずつ配られたタブレット端末を使った授業では、子どもの個々の学習状況によって出題内容が変わる人工知能（ＡＩ）ドリルも体験した。

同ファンドに寄付した市内の男性（４２）は「こんなに多くの支援者がいて、子どもたちのために一生懸命頑張っていることが垣間見えた」と話した。同ファンドは来年１月まで寄付を受け付けており、高橋洋平教育長は「学校の先生だけでは足りないものを多くの人に支えてもらっている。支援者との関係を深めることで次なる教育につなげたい」と話した。