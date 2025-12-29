¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûº£°æÃ£Ìé¡¡´Ø¿´¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤·¡Ä¡Ö»þ´Ö¤Ï¹ï¡¹¤È²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆÊóÆ»
¡¡À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ë¤¤¤Þ¤À¤ËÀµ¼°¤ä¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£°æ¤Ï£²£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö°Õ³°¤È¸õÊä¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤é¤·¤¯¤Æ¡£¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤ÈÀµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÊÌÌäÂê¡¢ÊÌ¤ÎÏÃ¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÄäÂÚµ¤Ì£¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÅì¤ÎµåÃÄ¤â¼ê¤òµó¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸ò¾Ä´ü¸Â¤ÏÇ¯ÌÀ¤±£±·î£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡¢¸áÁ°£·»þ¡Ë¡£ÂåÍý¿Í¥Ü¥é¥¹»á¤¬Ê£¿ôµåÃÄ¤Î¸ò¾Ä¤òÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ´üÆü¤Ï¿ôÆü¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ä¡¼¥É¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡Öº£°æ¤ÏÃíÌÜ¤ÎÅê¼ê¤À¤¬¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿´Ø¿´°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Èà¤ÎÁÇ¼Á¤È¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤À¤¬¡¢°ÜÀÒ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Äù¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤Ï¹ï¡¹¤È²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£°æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬Å±Âà¤·¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£²áµî¤ËÀ©µåÎÏ¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂç·¿¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅêµå¤ÇºÆ¤ÓÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÂÚºßÃæ¤Îº£°æ¤ËÏ¯Êó¤ÏÉñ¤¤¹þ¤à¤«¡£