【紅白リハ2日目】&TEAM・MAKI、ダンス練習の合間にもけん玉練習「三山ひろしさんの楽曲を流して」HARUAが明かす
【モデルプレス＝2025/12/29】日本発の9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が29日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。
【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧
紅白初出場となる&TEAMは2nd EP『First Howling : WE』よりタイトル曲『FIREWORK』を歌唱する。横一列に並んだ9人は階段を降りながらリハーサルから一糸乱れぬダンスを披露していた。
会見冒頭のフォトセッションは、グループ挨拶から元気よくスタートした&TEAM。狼のようにガオーと両手を掲げるショットなど和やかに進行。FUMA（フウマ）は「日本から出発したグローバルグループとして紅白初出演ができることを本当に嬉しく思います」と喜び「こんなグループがいたんだと視聴者の方々に驚いてもらえるようなパフォーマンスをしたいと思います」と意気込んだ。
初出場が発表された会見は都合により欠席していたJO（ジョウ）は「やっと9人で紅白の舞台に来ることができて嬉しいですし最高なパフォーマンスを見せたいと思います」とにっこり。披露楽曲については「『FIREWORK』という曲がデビュー当時の曲なのでその時よりも熱い熱量で用意して舞台もその当時よりも熱い舞台を見せられたらいいなと思います」と話していた。
また、三山ひろしのステージでけん玉にチャレンジするMAKI（マキ）は「小学生とかの時にも休み時間にやったりしていたので」と話し、現在の練習では「10回中9回は成功しています」と自信をのぞかせた。するとHARUA（ハルア）が「ダンス練習中に三山ひろしさんの楽曲を流してMAKIにやってもらうと言う練習を何回もしているのでばっちり決めてくれると思います」と伝えた。
また、リーダーのEJ（ウィジュ）は今年の漢字1文字は「『縁』だと思います」と発表。「本当に僕は今年初めてアジアツアーも行わせていただいて、いろんなところに行っていろんな経験をして、僕たちの縁で僕たちの音楽とパフォーマンスで人と人を繋げられた1年」と振り返った。
「第76回紅白歌合戦」は、12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）の4人が担当する。（modelpress編集部）
◆&TEAM、けん玉練習明かす
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
