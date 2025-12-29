「速すぎるチア」がチームをハマスタを去る。２１年からオフィシャルパフォーマンスチーム・ｄｉａｎａで活躍してきたＡｋｉは「卒業はシーズンが始まる前から決めていて、学んできたことを後輩たちに直接伝えたいという気持ちもあった。最後の１年と決めて悔いなくやりきりたいと思っていました」と決断を語った。

「ｄｉａｎａ・Ａｋｉの人生が大きく変わった年」というほどブレークのきっかけとなったのは３年目の２３年。イニング間イベント「Ｈｉｓｅｎｓｅハマスタバトル」だった。ｄｉａｎａ選抜３人とファンクラブ代表３人がリレー対決をする企画で「最初はリレーをすることに戸惑いも感じていた。ファンの皆様からも、そういう雰囲気のようなものを感じながら行っていたんです」と当時の復雑な心境を吐露。

しかし、陸上部などに所属したことはないが「徒競走では負けた事がない」と自認するほどの快足を武器に、アンカーとしてゴールテープに飛び込む姿などが「速すぎるチア」として、徐々に話題になり気づけば観戦するファンの楽しみのひとつとなっていた。通算成績は１５５勝６１敗、Ａｋｉの代名詞ともいえる大人気イベントともなり「１、２年目よりも活躍の幅が広がったなとも感じるし、よりｄｉａｎａを注目してくださったなとも感じました」と振り返った。

今後についてはこれから考えていく予定だが、「憧れていたｄｉａｎａになることができ、５年間も継続して活動ができたことに感謝の気持ちでいっぱい。特に、ハマスタバトルは（みんなで）バトンを繋ぐという競技であり、対戦相手がいてこそ成り立つイベントなので、改めて応援してくださったすべての方へ感謝の気持ちをお伝えしたいです」。ファンフェスで異例の卒業企画が開催されるほど愛された“ハマのスピードスター”は、これからも人生のフィールドを走り続ける。

◆Ａｋｉ（あき）２０２１年にｄｉａｎａに加入。２４年にはバイスキャプテンを務める。得意なダンスのジャンルはチア、ジャズ、フラッグ。１５８センチ。