大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

初出場となる女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」は、ブレイクのきっかけとなった「わたしの一番かわいいところ」を歌う。ＴｉｋＴｏｋを中心に大ヒットした同曲で、グループは２０２３年の日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞している。

真中まなは「２０２５年の頭から『Ｒｏａｄ ｔｏ 紅白』を掲げてきた。この１年の思いがかなった。カワイイラボの華やかさを、きらびやかな紅白のステージでお届けしたい」と語った。

櫻井優衣は「私の一番かわいいところ」について、「デビューしてからすぐ知っていただいた思い出の曲。大事な曲を紅白という素敵な場所で歌えるのがうれしい」と喜んだ。

鎮西寿々歌は「まだ実感が湧いていない。私たちは結成当初から『紅白に出たい』という言霊を信じてきた。ファンの皆さんと目が合ったら泣いちゃいそう。支えてくださった皆様に届けたい。支えてくださった人の気持ちを倍の倍の倍にしたい」と、妹分・ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥのフレーズを借りて意気込んだ。

今年の漢字にはグループ全体で「叶」を挙げ、「紅白に出るという夢をかなえた。恩返しを込めて最高のかわいいパフォーマンスを世界に、そして宇宙に届けたい」と宣言した。