＜第76回NHK紅白歌合戦◇リハーサル（音合わせ）◇29日◇NHK放送センター＞４回目の出場となるBE:FIRSTは「夢中」を歌う。リハーサル終了後、取材会に登壇し、今の気持ちを語った。

LEO ダンスボーカルグループということで、歌って踊ることが多いんですけども、今回は歌 1本でやらせていただくので、「歌だけでも見せられるんだぞ！」っていうBE:FIRSTをたくさんの方に知っていただければ嬉しいなと思っています。

ダンスボーカルグループということで、歌って踊ることが多いんですけども、今回は歌 1本でやらせていただくので、「歌だけでも見せられるんだぞ！」っていうBE:FIRSTをたくさんの方に知っていただければ嬉しいなと思っています。 ――新体制としては初めての紅白ですが、どんなお気持ちですか。SOTA

ドームツアーから始まってワールドツアーをやって、ライブが本当多い年でBE:FIRSTとしてグループとしてすごい成長がはかどった年なので、その最後に春にリリースしてたくさん聞いてもらえた「夢中」でいい形で締めくくれる、見てくださる方と一緒に いい年末を過ごせたらなという風に思っています。――同じ事務所からは、HANAさんが出場されますが、お話されたりしましたか。SOTA

緊張したみたいな話は聞いてたんですけど、今後はこれで同じ事務所の仲間がいるも新鮮で、ちゃんみなちゃんもいるので、新鮮な紅白になるなっていうのが今から感じています。楽しみです。――来年はデビュー５周年、初のスタジアムライブも控えております。SOTA

来年はクリエイティブをもう１回見直そうっていう話をしているので、今年できた曲「夢中」もそうですけど、全てに感謝する気持ちで歌って、来年からよりアーティストとしてクリエイティブも考えられるような成長したグループをスタート切れたらなという風に思うので、スタジアムもすごい今までないぐらい自分たちで凝りに凝ってクリエイティブ参加してクオリティを求めたステージにできる なっていう風に今から思っているんで、すご楽しみです。――企画の方では「パプリカ」をパフォーマンス。その「パプリカ」は皆さん可愛く踊られる感じになるんでしょうか。MANATO

ダンスはここしかないと思って、がっつり可愛く踊らせていただきます！LEO

こわい、こわい（笑）まだ俺ら何にもやってないから。MANATO

振りもまだだからね。自分たちらしくだね。LEO

言ったらやらなきゃいけなくなるよ。MANATO

せめて俺はやります（笑）LEO

MANATOはやるみたいです（笑）――今年はどんな年でしたか。SHUNTO

毎年言ってるかもしれないんですけど、今年は特にSOTAも言った通り、ドームツアーから始まり、ワールドツアーもあってすごい挑戦的な１年だったなという風に感じております。――となると今年を振り返って漢字一文字は？LEO

“漢字一文字”担当がいます！RYUHEI

すごく考えてきたんですけど。合唱の「唱」で！

歌で見せる年っていうのももちろんあったんですけど、NHKさんで僕たちの楽曲「空」という楽曲を『Nコン』でやらせていただいたんですけど、本当にその時の合唱だったりも今年の自分たちにとってすごく大きなイベントの１つでもあったなと思いますし、今年のBE:FIRSTを象徴する漢字一文字じゃないかなという風に思いました。LEO

素晴らしい！――皆さんの総意でよろしいですね。メンバーのみなさんも初めて聞いたのでしょうか？LEO

はい。初めて聞きました。RYUHEI

誰にも言わずに口外禁止でやらせていただいていたので。