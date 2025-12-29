明日30日(火)は、全国的に気温が高いが、年明けは強い寒気が流入。1日(木:元日)〜3日(土)頃は日本海側で雪や風が強まり荒天の恐れ。山沿いを中心に積雪が増加し、交通に影響の出る可能性も。晴れる太平洋側も厳しい寒さになりそう。

前半(30日〜1月5日) 1日(元日)から3日頃は日本海側で荒天の恐れ

明日30日(火)は、北日本を気圧の谷が通過する見込みです。北海道は日本海側を中心に雪が降るでしょう。東北の日本海側も雨や雪が降り、昼頃にかけて雷を伴う所がありそうです。北陸は断続的に雨や雷雨。山沿いでは雪の降る所もあるでしょう。大気の状態が不安定となるため、落雷や突風にご注意ください。太平洋側は乾燥した晴天が続く見込みです。





31日(水:大晦日)は冬型の気圧配置で、北から強い寒気が流れ込む見込みです。北海道と東北の日本海側は雪が降り、局地的に降り方が強まるでしょう。帰省など車で移動される際は、冬の装備で、いつも以上に慎重な運転をなさってください。関東から九州は広く晴れる見込みです。1日(木:元日)から5日(月)頃にかけて冬型の気圧配置が続き、強い寒気が居座るでしょう。日本海側は雪が降り、3日(土)頃にかけては、山沿いを中心に積雪が急増する所がありそうです。沿岸部は風が強まり、ふぶく所もあるでしょう。積雪や路面の凍結、吹雪による見通しの悪化など交通障害に注意が必要です。帰省先や旅行先からのUターンラッシュに影響が出る可能性がありますので、最新の気象情報とともに、交通情報も確認してください。太平洋側は31日(水:大晦日)から晴れる日が続きます。広い範囲で初日の出を見られるでしょう。最高気温は、平年並みか平年より低い所が多く、1日(木:元日)から2日(金)は全国的に真冬並みの寒さとなりそうです。初詣など年始のお出かけは、寒さ対策を万全になさってください。

後半(1月6日〜11日) 日本海側は雪や雨

6日(火)以降も、日本海側は雪や雨の降る日が多いでしょう。9日(金)〜11日(日)頃は、太平洋側でも雪雲の流れ込む所があり、普段雪の少ない地域でも雪の降る可能性があります。



最高気温は、北海道で氷点下の日がほとんど。厳しい寒さが続くでしょう。東北から九州にかけては、年始らしい寒さの日が多く、朝晩は冷え込みの強まることもありそうです。体調を崩さないよう、暖かい服装でお過ごしください。