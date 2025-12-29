大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールでスタートした。リハーサルを終えた郷ひろみは、先立ってファンクラブサイト（ＦＣ）で紅白勇退を発表。その後、初めて自らの口で勇退について語った。

会見での主な一問一答は以下の通り。

−意気込み

「その前に、みなさんにご報告をしなければならないことがありまして、２０２５年、今年の紅白歌合戦で一区切りつけたいと思っています。僕が出演させて頂くことで、機会をいただいたＮＨＫのみなさま、楽しみにしてくれた皆様に心から感謝します」

−勇退に至った経緯

「紅白歌合戦というのは、僕にとって特別なステージ。挑戦でもあり、機会を頂くことによって自分が成長できる場でもあった。僕自身がそう感じたように、若者たちが同じような気持ちで挑戦し続けて欲しい。応援していきたいって思っている。それが僕にできることかな」

−若いアーティストを後押しをする？

「そうですね。はい」

−古希（７０歳）を迎えた影響があったか

「何年か前から考えていたんですけど、７０歳になってみて節目っていうのは今年かなと思って、ご報告した方がいいかなと」

−区切りのステージはどんなものにしたいか

「僕らしく、とにかく楽しいステージにしたい。今年も（会場を）走るんじゃないんですか（笑）」

−自身で決意したのか

「僕が言い出したんですけど、話し合いを重ねて結論を出しました」

−「続けて欲しい」という声について

「紅白歌合戦のステージは最後なんですけど、郷ひろみとしては、多くの方に支えられて今日まで来たなって思っているし、僕自身が終わるわけではない。特別なステージなんですけど、歌への情熱は決してあせないんで、（今後は）ファンの皆さんと同じ景色を眺めていきたい」

−紅白で１番の思い出

「どれも素晴らしい演出だったので、どれかってことはないんですけど、パッと頭に浮かんだのは、何年か前（２３年）にブレイキンやったじゃないですか。あれはすごく練習した。それと、土屋太鳳ちゃん（とコラボした時のダンス）ですよね。（１７年）『言えないよ』だったかな、特にエンディングは忘れられないって思います」

−会見で着用した赤と白のジャケットについて

「紅白なんです！これを見た時に『これだ！』と思って、決めました」

−１年を振り返って、漢字一文字で

「今年は７０歳っていう節目の年。来年はファンクラブができて５５年。再来年がデビューしてから５５年になる。自分の中では、今年がホップ（来年が）ステップ、そして再来年のジャンプっていうふうに位置づけているんです。だから、『動』ってどうですか。まだまだ動く、原動力とかいろんな意味があるんですけど、『郷！』『動！』みたいな（笑）」