¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308¡¡BMW 3¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥¿¡¼¥Ü¡¡·æºî¤¬·Þ¤¨¤¿50¼þÇ¯
¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬50¼þÇ¯¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308¤â
¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ï·æºî¤ÎÍÀ¤ì¹â¤¤¡¢¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¾®À¸¡¢ÃæÅè¤â´ØÏ¢¤¹¤ëÊ£¿ô¤Îµ»ö¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTB¤Ç¤ÎÀ»ÃÏ½äÎé¤À¤í¤¦¡£
±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥È¥ê¥Î¤Þ¤Ç308 GTS ¥¯¥¢¥È¥í¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥ì¤Ç¸þ¤«¤¤¡¢ÈþÎï¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òÁÏ½Ð¤·¤¿µð¾¢¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥£¥ª¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£»á¤òË¬¤Í¤¿°ìÏ¢¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£Èþ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
ÈÕ²Æ¤Î¥¢¥ë¥×¥¹¤Ç¡¢V8¥ß¥É¥·¥Ã¥×¤ÎÁö¤ê¤ò´®Ç½¡£¡ÖÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¸½Âå¤Ç¤âÆ«¿ì¤Ç¤¤ë½Ð¿§¤ÎÂÎ¸³¤ØÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥£¥ª¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£»îºî¤«¤éÎÌ»º¤Ø»ê¤ë°ïÏÃ¡¢½é´ü¤ÎFRPÀ½¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¥Ü¥Ç¥£¤ØÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤¬¡¢¤´ËÜ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸²¼Éô¤Ø¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ÎÊý¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¼¤Ò¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁà¤ëÌÌÇò¤µ¡§3¥·¥ê¡¼¥º
BMW 3¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢È¯Çä¤«¤éÈ¾À¤µª¤ò·Þ¤¨¤¿¡£AUTOCAR¤Ç¤Ï¡¢½é´ü¤ÎE21·¿¤ÈºÇ¿·¤ÎG20·¿¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢¤½¤Î°Î¶È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢É®¼Ô¤âÃæ¸Å¤Ç°Â¤¯Çã¤Ã¤¿E46·¿¤ÈE90·¿¤¬µ¤¤ËÆþ¤ê¡¢±ä¤Ù8Ç¯¤Û¤É¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á°¿È¤Î02¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é3¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿Í½»»¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¾¯³Û¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Í¥¤ì¤¿ÁÈÀ®¤¬¡¢´û¤Ë´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áà½ÄÀ¤äÍ¥¤ì¤¿¿Í´Ö¹©³Ø¤Ê¤É¡¢¸½Âå¤ØÄÌ¤¸¤ëÆÃÄ¹¤ò³ÎÇ§¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÆóÅÙ¸«¤¹¤ë¤Û¤É¾®ÊÁ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ä³«ÊüÅª¤Ê¼ÖÆâ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÁà¤ëÌÌÇò¤µ¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤ò·Ð¤¿°ã¤¤¤Ë¤â¿¨¤ì¤é¤ì¶½Ì£¿¼¤¤¡£
ºÇ¿·¤ÎG20·¿¤Ï¡¢º£¤ÎÎÌ»º¼Ö¤ÇºÇ¤âºÍ¿§·óÈ÷¤Ê¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤À¤È¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿É¾²Á¤¬È¾À¤µª¤â°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢BMW¤Î½¨¤Ç¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤¬¸Î¤À¤í¤¦¡£ÅÅÆ°¤ÇÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¡¢¿·¥Î¥¤¥¨¥¯¥é¥Ã¥»À¤Âå¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£
T-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÆÀ¤¿¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥¿¡¼¥Ü
930·¿¥Ý¥ë¥·¥§911 ¥¿¡¼¥Ü¤Ï¡¢È¯Çä¤«¤é50Ç¯¤â·Ð¤Ä¤È¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£AUTOCAR¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¹âÉ¾²Á¤Ê911¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢992.2·¿¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥Ü¤Ï¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ë¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¾èµ¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é»Ë¾åºÇ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ËüÇ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤À¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£81ps¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡¢T-¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÆÀ¤¿¿åÊ¿ÂÐ¸þ6µ¤Åû¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤ÇºÇÂ®µé¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼«Á³¤ÊÁà½ÄÀ¤ä²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È±Ñ¹ñÊÔ½¸Éô¤ÏÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
EV¤Î¤ß¤Ø¹Ê¤é¤ì¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¼¡´ü718¥Ü¥¯¥¹¥¿¡¼¤ä718¥±¥¤¥Þ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÈÇ¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡£2018Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿992·¿¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ç8Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤½¤í¤½¤í¡¢¼¡À¤Âå¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾ðÊó¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
2026Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¾¼Ö¤â
¥¸¥ã¥¬¡¼XJ-S¤ä¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥Ý¥í¤Ê¤É¤â¡¢ÃÂÀ¸¤«¤éÈ¾À¤µª¤¬²á¤®¤¿¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤EV¤ò¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤ÏIDÈÇ¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯ÅêÆþÍ½Äê¤Ë¤¢¤ë¡£¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤Ë°î¤ì¤ë»î¾èµ¤ò¡¢¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëÆü¤â±ó¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
2026Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌ¾¼Ö¤â¡¢¼Â¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡¦¥´¥ë¥Õ GTI¤Ë¥í¡¼¥¿¥¹¡¦¥¨¥¹¥×¥ê¡¢BMW 6¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Ý¥ë¥·¥§924¤Ê¤É¡£ÍèÇ¯¤â¡¢AUTOCAR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Õ¥£¥ª¥é¥ô¥¡¥ó¥Æ¥£»á¤È¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê308 GTS ¥¯¥ï¥È¥í¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥ì