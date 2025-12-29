自民党と日本維新の会との連立合意から2か月あまり。来年も両党の協力は続いていくのか。ポイントとなる数字も交えて日本テレビ政治部与党担当、矢岡亮一郎解説委員のリポートです。

今月16日、笑顔で握手を交わした高市首相と維新の吉村代表。2026年、2人の命運を握る数字の1つが「6」です。

衆議院では過半数を回復した与党ですが、参議院では、6議席足りません。この状況では、予算は成立させられても、法案は野党の協力なしには、1本も通りません。

高市首相「引き続き通常国会において、野党の皆さまのご理解を求め」

自民と維新の連立合意書には、来年の「通常国会に提出し、成立を目指す」と明言している法案があります。維新が「一丁目一番地」としてこだわる「副首都構想」です。

この構想は、大災害などに備えて東京に代わることができる首都機能を整備しようというものですが、「大阪以外は手を挙げにくい制度設計になっている」との指摘も出るなど自民党との間で火種となりそうです。

臨時国会で成立を断念した定数削減法案をめぐっては、維新の連立離脱も取り沙汰されました。

ただ、維新の内部からは「『離脱するぞ』と脅す方が逆効果。自民党から『どうぞ、どうぞ』と言われたらそこで終わり」とする声や、「連立が終われば、維新が終わる。自民党に行く人もいるだろうし、バラバラになってしまう」と維新の「もろさ」を指摘する声も聞こえてきます。

来年、この「ガラス細工」の連立に加わる可能性も指摘されるのが、国民民主党です。この年末、いわゆる「年収の壁」を178万円に引き上げることで合意。一気に距離を縮めました。

国民民主党 玉木代表「ともに関所を乗り越えることができたので、当然、信頼関係はより醸成されたと思っております」

参議院で25議席を持ち、足りない「6」を埋めるには十分な存在です。玉木代表は周辺に「来年はより強い連携が待っている」と連立入りも含めた協力に意欲を隠しません。

維新との連立を維持するのか、国民民主を加えた連立拡大を目指すのか。パートナー選びは、高市首相が強いこだわりを持つ政策実現と政権安定を大きく左右します。