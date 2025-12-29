日本テレビ「芸人報道 ２０２５年芸人ニュース大賞ＳＰ」が２８日深夜放送され、テレビから消えた芸人の名前が連呼された。

番組は、ＭＣを雨上がり決死隊が務め、フットボールアワー・後藤輝基、サバンナ・高橋茂雄らがレギュラー出演して２０１０年にスタート。１４年にレギュラー放送は終了したものの、その後は不定期で放送され、２１年からは年末に１度の放送となっていた。

この日、蛍原徹が冒頭、「こんばんは。キャップの蛍原です」とあいさつ。続いて隣に座る２１年からＭＣを務める極楽とんぼの加藤浩次が「宮迫です！」とかつてのＭＣ・宮迫博之が自己紹介する決めポーズをしながら、ブッコんだ。

蛍原がこの日も出演した後藤、高橋を見ながら、「番組立ち上げから１５年。これはありがとうございます。まったく変わらないオリジナルメンバーで」と紹介。加藤は「オリジナルメンバーって誰？」と聞くと、高橋が「僕、後藤、蛍原さん、故宮迫さん」とまたしても宮迫の名前を出した。蛍原が「おい！死んでない！ロスかなんかいてる」と慌てて修正していた。