大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが29日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、初出場のアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」が囲み取材に応じた。

FRUITS ZIPPERは2022年結成。同年にリリースした「わたしの一番かわいいところ」が大ヒットした。キャッチ―なメロディーと個性あふれる魅力で新時代のアイドルとして活躍している。念願の初紅白では代表曲「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンスする。

真中まなは「2025年の始めからRoad to 紅白という目標をチーム一丸となって掲げてまいりましたので、この1年の努力が実を結んだなという思いです。カワイイラボの華やかさを年末の紅白の素晴らしいきらびやかなステージでお届けできたらなと思っています」とコメント。櫻井ゆいは「この曲をきっかけに知っていただけたので、大事な曲を紅白で歌わせていただけるのがうれしい」と本番への意気込みを語った。

また、鎮西寿々歌は09年から13年までNHK Eテレ「天才てれびくんMAX/大！天才てれびくん」にてれび戦士として出演。18年から23年までは「ニャンちゅう！宇宙！放送チュー！」の12代目おねえさんを務めた。アイドルとして大きく飛躍し、NHKホールに“凱旋”。「まだ実感が湧いていない。本当に私たちは結成当初から紅白に出たいということを、言霊を信じてメンバーで言い続けて、ファンの皆さんも自分の夢として応援してくれていたので、当日もファンの方とかいるだろうなって思うと目が合うと泣いちゃいそうだなと思います。支えてくださる方への感謝の気持ちを込めて、かわいいを届けたいなと思いました」と笑顔をみせた。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。