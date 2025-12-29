【紅白リハ】&TEAM、初出場に喜び「日本から出発したグローバルグループとして夢でした」 JO「熱い舞台を見せたい」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル2日目（29日、東京・渋谷 NHKホール）
初出場となる&TEAMが、リハーサルに登場し、報道陣の取材に応じた。
【リハ写真】赤い照明の中…「FIREWORK」を披露する&TEAM
&TEAMは「FIREWORK」を歌唱するほか、オープニング企画の「放送100年紅白スペシャルメドレー」内「パプリカ」に参加し、MAKIが三山ひろしのステージで行われる「酒灯り〜第9回 けん玉世界記録への道〜」に挑む。
初出場にあたって、FUMAは「まずは日本から出発したグローバルグループとして、出場できるのは夢でした。とても光栄です」と喜びをかみしめ、「（出場者には）偉大なアーティストばかりで緊張するのですが、&TEAMのパフォーマンスで『こんなグループがいたんだ！』と驚いていただけるように頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
また、初出場発表時の会見には、スケジュールの都合上、参加できなかったJOは「9人でこうして紅白の舞台に来ることができてうれしいですし、最高のパフォーマンスを9人で見せたいと思います」と気合十分。「『FIREWORK』という曲は、デビュー当時の曲なのですが、その当時よりも熱い舞台を見せたいなと思います」と力を込めた。
紅組のトリは7年連続でMISIA、白組のトリをMrs. GREEN APPLEが務める。さらに、紅組と白組の対戦が終わったあと、特別企画として松田聖子が「青い珊瑚礁」を披露することも発表されている。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
