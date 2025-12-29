約2年ぶりに復活した冠番組のなかで、数原龍友が過去のロケを振り返り、現代のコンプライアンス基準に照らし合わせて自身の振る舞いを猛反省するシーンがあった。

【映像】数原龍友、当時のロケ映像

2025年12月27日（土）夜7時より放送された『GENERATIONS大学TV』は、2024年3月に幕を閉じた『GENERATIONS高校TV』が舞台を大学に移して一夜限りで復活する特別番組。「日本中の学生を熱狂させる学校青春バラエティ」というテーマはそのままに、今回は関西大学の「関西大学統一学園祭」に潜入。メンバーが実行委員として学園祭の運営を手伝うほか、吹奏楽部とのコラボレーションやスペシャルライブを披露するなど、大学生とともに学園祭を盛り上げる様子を届ける。

オープニングの自己紹介から、数原は「昨今のコンプライアンス規制により、あの頃の僕はもういません」と宣言。過去に行ったロケでの振る舞いを振り返り「無理無理、出られへん、あんなん今だったら」「ようやってたなと思いますね」と当時の『GENE高』の過激さに言及した。

さらに、大学に向かうロケバス車内でも数原が「ちょっと怖いんだよな〜実は。高校生じゃなくて大人になってるじゃん（学生たちも）。あの時ほどキャッキャされないんじゃないかなぁ…。ちょっとは喜んでもらいたいよね」と弱気な姿勢を見せると、数原の態度に「いや、なんかスタンスが違いますよね、いつもと」とつっこむ片寄。「もっとあったじゃないですか、なんか『女子高生だー！』みたいな」とかつてのロケでははしゃいでた数原に言及。メンバーが同意するなか、亜蘭も「なんか龍友くん、落ち着いたね」と呟くと、数原は「いや、まだ頑張りたい、GENEで」と切実に訴え、笑いを誘っていた。

数原は「なんか昔の映像とかたまに出てくるのよ」と過去のロケ映像ではしゃいでる映像が流れてくるといい「ああいうのって本当に良くないと思う」と猛省。片寄は当時のバラエティの流れがある中での行動や言動だったが「切り取られるとかなりヤバイ」と指摘、数原も「ただの態度悪いヤツ」と最後まで自身を振り返り反省モードだった。