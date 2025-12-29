¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¸«µÓ¥Á¥é¥ê¡Ä¡×º£Ç¯½é¾¡Íø¡¢ÏÆ¸µ²ÚàÍÅ±ð¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹á¤Ë¡ÖÊõÄÍ¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó´éÉé¤±¡×
¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¹õ¥É¥ì¥¹¤Ç
¡¡¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î¥Ä¥¢¡¼½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÆ¸µ²Ú(28)=µÜºê¸©¾®ÎÓ»Ô½Ð¿È¡á¤¬ÍÅ±ð¤Ê¹õ¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ(JLPGA)¤Î¡ÖJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡ÖÍèÇ¯¤âÍè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÍÅ±ð¤Ê¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥ê´°àú¤Ê¥â¥Ç¥ë¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¸«µÓ¥Á¥é¥ê¤È¤Õ¤Õ¤ÕåºÎï¤À¤è¡×¡Öµ±¤¯º¸¤ª¸æÂ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë²Ú¤Î¤¢¤ë²Ú¤Á¤ã¤ó¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡×¡ÖÊõÄÍ¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó´éÉé¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£