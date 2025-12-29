29日の県内は高気圧に覆われ厳しい冷え込みになりました。このあと天気は下り坂で雨が降るところがある見込みです。



高気圧に緩やかに覆われた県内は放射冷却の影響で各地とも冷え込みました。

【古川稜記者】「午前9時半を過ぎた新潟市中央区。日差しは出ているが時折冷たい風が吹き付けていて、厚手のコートを着ていても肌寒く感じます」



【新潟市に住む人】「寒い、防寒（対策）をしていても肌寒く感じる。体感温度は下がる」

【大阪から帰省した人】「ビルの間に入ると寒い。中にけっこうインナーを着こんでいる」





朝の最低気温は阿賀町津川で氷点下6.1度、魚沼市守門 氷点下5.7度、十日町市 氷点下3.7度といずれもこの冬一番の冷え込みとなりました。日中は上越市高田で13度、新潟市で12度、長岡市や佐渡市でも10度を超えそうです。しかし天気は下り坂で湿った空気や気圧の谷の影響を受ける見込みです。夕方以降雨が降るところがありあすは気圧の谷や湿った空気の影響を受け天気はぐずつきそうです。