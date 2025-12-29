楽したい年末年始に最適な「簡単ズボラわかめうどん」レシピ アイラップを使って時短
“袋のラップ”として冷凍も加熱もできる『アイラップ』を使って、10分で作れる“超ズボラわかめうどん”のレシピがTikTokに投稿され、表示回数91万件超え、1万6000「いいね！」が付く話題となっている（24日午後7時時点）。
【写真一覧】「ズボラでは無く合理的」アイラップを使って10分で完成「わかめうどん」の作り方
投稿したのはアイラップを使ったさまざまなレシピを投稿している「アイラップのあや」さん（aya.iwrap）。鍋不要で時間のない朝でも10分で作れる“スーパーズボラわかめうどん”の作り方を紹介した。作り方は以下の通り。
【材料】
冷凍うどん1玉、わかめ ひとつかみ、水300ミリリットル、白だし 大さじ2、しょう油 大さじ1、料理酒 大さじ1、みりん 大さじ1、塩・粉末だし・揚げ玉、それぞれ少し、お好みで七味唐辛子
【作り方】
1：アイラップをセットして、水、白だし、しょう油、料理酒、みりん、塩を入れて、冷凍うどんとわかめも一緒にいれる
2：電子レンジ600wで4分温める
3：よく混ぜたら揚げ玉と七味唐辛子をかけて完成
レシピを見たユーザーからは「こんな…めんどくさくない料理を教えて下さり感謝感激です 早速作ります」「洗い物もなく時短になっていいですね！美味しそう」「ズボラでは無く合理的」などの称賛の声が送られていた。
【写真一覧】「ズボラでは無く合理的」アイラップを使って10分で完成「わかめうどん」の作り方
投稿したのはアイラップを使ったさまざまなレシピを投稿している「アイラップのあや」さん（aya.iwrap）。鍋不要で時間のない朝でも10分で作れる“スーパーズボラわかめうどん”の作り方を紹介した。作り方は以下の通り。
冷凍うどん1玉、わかめ ひとつかみ、水300ミリリットル、白だし 大さじ2、しょう油 大さじ1、料理酒 大さじ1、みりん 大さじ1、塩・粉末だし・揚げ玉、それぞれ少し、お好みで七味唐辛子
【作り方】
1：アイラップをセットして、水、白だし、しょう油、料理酒、みりん、塩を入れて、冷凍うどんとわかめも一緒にいれる
2：電子レンジ600wで4分温める
3：よく混ぜたら揚げ玉と七味唐辛子をかけて完成
レシピを見たユーザーからは「こんな…めんどくさくない料理を教えて下さり感謝感激です 早速作ります」「洗い物もなく時短になっていいですね！美味しそう」「ズボラでは無く合理的」などの称賛の声が送られていた。