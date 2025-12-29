12月23日、波瑠と高杉真宙が双方のインスタグラムで結婚を正式に発表した。二人は共演ドラマ「わたしのお嫁くん」をきっかけに親交を深め、約2年の交際を経て12月上旬に婚姻届を提出。挙式は親族だけの小規模なものだったが、忙しい日々の合間に互いを支え合う姿が伝わる。特に高杉は結婚直後に福岡の母親を病で亡くす辛い時期を迎えたが、波瑠がそっと支え、二人の絆は一層深まったという。

二人は俳優として多忙な中でも、オンラインゲームという共通の趣味を通じて自然体の時間を共有してきた。離れていても互いの性格を理解し合い、チャットやゲームを通じて信頼を育む日々は、現代的な新しいカップル像を示す。波瑠は「フェイクマミー」で話題作に主演、高杉も「ザ・ロイヤルファミリー」や映画で注目作に出演。互いに高め合いながら歩む日常は、ゲームで培ったチームプレイの延長のようにも映る。

結婚発表では、二人は「これからの人生を共に歩んでいきたい」と誠実に宣言。華やかな舞台の裏で、互いを思いやる静かな愛情が息づく様子が、多くのファンの心を打つ。役者としても人としても成長を誓った二人の未来は、静かだが確かな幸福に包まれている。

