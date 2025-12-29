２９日前引けの日経平均株価は前営業日比２００円２２銭安の５万０５５０円１７銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は７億６８７０万株、売買代金概算は１兆９２６２億円。値上がり銘柄数は８９３、対して値下がり銘柄数は６２６、変わらずは５８銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方の取引開始直後に先物主導で値を崩し、日経平均は４００円あまり下げる場面があったが、その後は下げ渋る展開となった。配当権利落ちに伴う下げ圧力は６０円程度にとどまるが、全体相場の商いが盛り上がりを欠くなか指数主導で不安定な値動きを強いられている。外国為替市場もボラタイルで一時１ドル＝１５６円１０銭近辺まで円高が進んだことで、ハイテク株には向かい風となった。個別では値上がり銘柄数が値下がりを上回り、ＴＯＰＩＸは小幅に上昇して前場の取引を終えている。



個別では断トツの売買代金をこなしているキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が軟調、アドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞など半導体製造装置関連に安いものが目立つ。ファーストリテイリング＜9983＞も売りに押され、川崎重工業＜7012＞も冴えない。ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ＜3415＞、ＦＩＧ＜4392＞、セグエグループ＜3968＞が大きく値を下げたほか、ＧＭＯインターネット＜4784＞も下落した。半面、フジクラ＜5803＞が高く、東洋エンジニアリング＜6330＞が物色人気。住友金属鉱山＜5713＞、三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞なども高い。アドバンスクリエイト＜8798＞、東邦亜鉛＜5707＞はいずれも値幅制限いっぱいに買われた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト