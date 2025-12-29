ドル円、クロス円は往って来い＝東京為替前場概況



２９日の東京市場でドル円は往って来い。朝の日銀金融政策決定会合主な意見（１２月会合分）で、「今後も緩和度合い調整必要」などの表現があり、追加利上げの期待が強まったことを受けて、ドル安円高となり、ドル円は朝の１５６円５０銭台から１５６円０６銭まで売りが出た。ユーロ円が１８４円３０銭台から１８３円８１銭を付けるなど、円は全面高となった。先週金曜日の東京消費者物価指数を受けて、当面の追加利上げはないとの見方が広がっていたこともあって、市場の反応が大きくなった。



安値を付けた後は反発が見られ、ドル円は１５６円５０銭台を一時回復。ユーロ円は朝の水準を超えて１８４円４４銭まで上値を伸ばした。早期の追加利上げに懐疑的な見方が強く、安値から反発を見せている。



ポンド円など他のクロス円も同様の動き。ポンド円は２１１円２０銭前後での推移から、日銀の主な意見を受けて２１０円７２銭を付けたが、その後２１１円３０銭台まで反発している。



ユーロドルは１．１７台後半推移、ポンドドルは１．３５００をはさんでの推移。



