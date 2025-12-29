テクニカルポイント ドル円　21日線意識

157.73　エンベロープ1%上限（10日間）
157.31　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.38　現値
156.17　10日移動平均
156.15　一目均衡表・転換線
156.07　一目均衡表・基準線
155.91　21日移動平均
154.92　一目均衡表・雲（上限）
154.61　エンベロープ1%下限（10日間）
154.52　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
151.80　100日移動平均
151.69　一目均衡表・雲（下限）
148.71　200日移動平均

一時10日線を割り込む動きも、戻している。その下21日線の控える155円90銭台が目先のサポートか。