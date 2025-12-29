テクニカルポイント ドル円 21日線意識
テクニカルポイント ドル円 21日線意識
157.73 エンベロープ1%上限（10日間）
157.31 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
156.38 現値
156.17 10日移動平均
156.15 一目均衡表・転換線
156.07 一目均衡表・基準線
155.91 21日移動平均
154.92 一目均衡表・雲（上限）
154.61 エンベロープ1%下限（10日間）
154.52 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
151.80 100日移動平均
151.69 一目均衡表・雲（下限）
148.71 200日移動平均
一時10日線を割り込む動きも、戻している。その下21日線の控える155円90銭台が目先のサポートか。
