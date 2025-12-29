ユニホームを脱ぎ、第二の人生へ新たな一歩を踏み出した野球人を紹介する「去る人」セ・リーグ編。阪神は今季限りで現役を引退した原口文仁内野手（３３）を取り上げる。

自分だからこそできること、また伝えられることがある。不屈の男・原口氏は自身の第二の人生を思い描き、与えられた使命を果たす決意を明かした。「今まではプレーで皆さんに勇気や元気を与えたいと思ってやってきたけど、これからは講演活動とかで経験してきたことを伝えて、皆さんの挑戦を後押しできたらうれしい」と目を輝かせた。

度重なる故障で育成契約になるなど、何度も試練に直面した１６年間のプロ生活。ただ進行程度「ステージ３ｂ」の大腸がんを患った時も、決して後ろ向きになることなく、１９年１月に手術を受けて同年６月に復帰した。「ユニホームを脱ぐ最後の一日までプロ野球人生を全うできた」。諦めなければ道は開ける。その思いを、経験を、届けたい。

「切っても切り離せない」と野球を通じた活動も念頭にある。新たに元阪神・赤星憲広氏がオーナーを務める中学生の硬式野球クラブ「レッドスターベースボールクラブ」の「育成アドバイザー」に就任した。子どもたちと白球を追いながら「自分も成長できるように。勉強していきたい」。希望の光であり続けるために、原口氏は行く。必死のパッチで―。（中野 雄太）

◆原口 文仁（はらぐち・ふみひと）１９９２年３月３日、埼玉県生まれ。３３歳。帝京３年時に夏の甲子園８強。２００９年ドラフト６位で阪神入団。１軍出場がないまま１２年オフに育成契約。１６年４月に再び支配下登録。１８年は代打で球団最多タイのシーズン２３安打。１９年１月に大腸がん公表。通算５６４試合出場で打率２割６分９厘、２９本塁打、１５２打点。１８２センチ、９７キロ。右投右打。