大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）のリハーサル２日目が２９日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われた。

初出場となる日本発のグローバルグループ「＆ＴＥＡＭ」は人気曲「ＦＩＲＥＷＯＲＫ」を披露する。「日本から世界へ」を掲げ、１０月に念願の韓国デビュー。日本アーティスト史上初めて日韓両国でミリオンを達成した。

ＭＡＫＩは三山ひろしのけん玉のギネス世界記録にチャレンジする「酒灯り〜第９回 けん玉世界記録への道〜」にも挑戦。Ｋは司会の今田美桜と世界陸上以来の”再会”となる。

初の紅白ステージにＦＵＭＡは「とても光栄です。偉大な先輩アーティストがばかりで緊張するんですが、僕たち＆ＴＥＡＭのパフォーマンスをお見せして、こんなグループがいたんだと、視聴者の方々に驚いてもらえるようなパフォーマンスができるように頑張りたい」と語った。

１１月の出場者発表会見では欠席していたＪＯは「９人でこうして紅白の舞台に来ることができてうれしいですし、最高のパフォーマンスを見せたい」と意欲。初期の「ＦＩＲＥＷＯＲＫ」の歌唱に「デビュー当時の曲なので、その時よりももっと熱い熱量で」と語った。

けん玉チャレンジに参加するＭＡＫＩは「小学生のときからけん玉は休み時間でやって自信があるほうなので、緊張はしているけど自信はあります。１０回中９回は成功します」とやる気十分。ＨＡＲＵＡは「練習中に僕のスマホで三山ひろしさんの曲を流して、本番みたいな雰囲気を作ってＭＡＫＩにやってもらうというのを何回もやっています」と舞台裏を明かした。

紅白で会ってみたいアーティストを尋ねられたＴＡＫＩは「米津玄師さんが大好き。今回お目にかかることができて光栄ですし、僕僕たちも最高のパフォーマンスでお見せしたい」と笑顔。Ｋは「僕も子供の頃から久保田利伸さんが大好きなので、あまり自分から声をかけに行ったことはないんですけど、久保田さんもＫなので一緒にＫポーズをやるのが夢です」と胸を弾ませた。

Ｋは今夏の「世界陸上」で共演した司会の今田との再会に「終わったあとにお疲れ様会のあいさつがあって、その時にまたいつかどこかで会えたらみたいな感じでサッとあいさつしたんですけど、まさか次の再会が紅白というのはすごい光栄なこと」と思わぬめぐり合わせを感じている様子。「ＭＣという大役ですので『おめでとう』と伝えたいです」と語った。

今年を表現する漢字を尋ねられると、リーダー・ＥＪは「縁」と表現。「今年初めてアジアツアーを回らせていただき、いろんな経験をして僕たちの縁で僕たちの音楽とパフォーマンスで人と人をつなげられた」と語り「今年はたくさんの思い出が残りましたが、今年最後の日に紅白で、僕たちの最高の思い出を作りたい」と明かした。