女優・芦田愛菜（２１）が難関検定合格を報告し、スタジオは驚きに包まれた。

２７日放送のテレビ朝日系「サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん」では、イタリアの世界遺産・ヴェネツィアを特集。サンドウィッチマン・伊達みきおは芦田の顔をのぞきこみながら「なんか、聞いたんだけど、世界遺産検定…いつの間にか世界遺産検定を（芦田が）受けてました。１級合格したって」とスタジオメンバーに明かした。

それを聞いた滝沢カレンと伊集院光は「えっ！？」と目を丸くしてビックリ。富澤たけしも「言わないよねぇ！」と仰天した。

伊達も「言わないんです、我々に」と信じられない様子で、芦田は「いや、ちょっと言う機会がなかなかなかったんですけど」と言うと、伊達は食い気味に「すげぇあったじゃん！」とツッコミ。

番組の企画か何かで取得したのかと聞かれた芦田は「いや、番組とかではなくて」と否定。伊集院は「プライベートで！？」と再度驚いた。

スタジオ一同は思わず拍手。芦田は「ありがとうございます」と恐縮しながら笑顔を見せた。取得した理由について「もともと興味はあったんですけど、１つのことに集中して頑張ってる姿を『博士ちゃん』で見て、私も頑張ってみようかなと思いました」とこの番組もきっかけの一つだと語った。