■これまでのあらすじ

時代遅れな価値観をごり押しする義父に立ち向かうことを決めた義母。一方、義父は無責任に家を出た義母に腹を立て、悪影響を与えた嫁への怒りが収まらなかった。仕事にも身が入らないので取引先の男性部長に商談延期と今の苦境を長文メールで伝えてみたところ…？



職場復帰し、時短勤務で慌ただしく過ごしていたある日…。職場の受付で大声を出している男性がいました。その声に聞き覚えがあると思ったら…、お義父さん!?

お義父さんはアポなしで「石田すぐる部長」に会いに来たようです。アポなしの時点でビジネスマンとしてどうかと思いますし、さらには受付の女性に対する態度があまりにもひどくて…。私に気づいたお義父さんは、その部長を呼んでくれと、いつものように上から目線で命令してきました。なんでも、プロジェクトから外されたそうで…。それを、会社への損害は私とお義母さんのせい？ 責任を取るべき？ 本当にお義父さんとは会話にならなくて…。そこにちょうど現れたのは、私の上司でした。

※この漫画は実話を元に編集しています

原案:ぽん子(ウーマンエキサイト編集部)