6人組バンド「Lucky Kilimanjaro」が29日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。熊本幸丸と大瀧真央の間に第1子が誕生したことを発表した。

同じ大学の軽音サークルで出会った6人で結成。2014年から音楽活動を開始した。

22年、熊本幸丸と大瀧真央が結婚を発表。2025年8月、大瀧の第1子妊娠、ならびに大瀧は体調の安定や出産準備を優先するため、同年9月以降に予定されているツアーやフェスには参加せず、残りの5人で活動すると報告していた。

所属事務所を通じ「平素より Lucky Kilimanjaroに温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。12/28（日）、熊本幸丸（Vo.）と大瀧真央（Synth.）の間に第一子が誕生いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と報告。「お陰さまで、母子ともに健やかに過ごしており、熊木大瀧ともども新しい家族を迎えた喜びに包まれております」と喜びを伝えた。

熊木は出産立ち合いのため28日開催の「FM802 RADIO CRAZY 2025」出演を急きょキャンセル。「当日の出演辞退により、ご来場の皆様ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「その際、皆様から寄せられた数々の励ましのメッセージには、メンバー・スタッフ一同、心より感謝いたしております。本当にありがとうございました」と感謝した。

今後の活動について「しばらくは、2025年9月以降同様、大瀧をのぞく5人体制でライブ活動を続けて参ります」とし「大瀧の復帰につきましては、新生活が軌道にのり、準備が整い次第、改めて公式サイト等でご案内させていただきます。最後となりますが、新しい感性と共に歩み出すLucky Kilimanjaroを、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

同時に熊木、大瀧それぞれも第1子誕生を報告。連名で「大きな大きな産声とともに産まれてきてくれました。おかげさまで、母子ともに健康です。たくさんの方々にご協力とご支援をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

これからも温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントしている。