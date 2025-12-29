“バンド内結婚”のLucky Kilimanjaro、ボーカル・熊木×シンセ・大瀧に第1子誕生 27日に破水→出産立ち会いでイベント出演辞退から2日
6人組バンド・Lucky Kilimanjaroのボーカル・熊木幸丸とシンセサイザー・大瀧真央の間に第1子が誕生したことが明らかになった。29日。同バンドの公式Xで発表した。
【画像】公式Xに掲載された報告全文
同バンドは【Lucky Kilimanjaroよりご報告】と題した文書で、「平素よりLucky Kilimanjaroに温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。12/28(日）熊木幸丸(Vo)と大瀧真央(Synth.)間に第一子が誕生いたしましたことを、ここにご報告申し上げます」と報告。「お陰さまで、母子ともに健やかに過ごしており、熊木大瀧ともども新しい家族を迎えた喜びに包まれております」と伝えた。
また27日に、出演予定であった「FM802 RADIO CRAZY 2025」を、「臨月を迎えておりました大瀧真央(Synth.)が本日未明に破水し、夫である熊木幸丸(Vo.)とともに産院にて出産準備に入りました。熊木の出産立ち会いに伴い、誠に苦渋の決断ではございますが、Lucky Kilimanjaro の出演を辞退させていただきます」と直前で出演辞退したことについても、「また、熊木出産立ち会いのため「FM802 RADIO CRAZY 2025」の出演をキャンセルさせていただきましたが、当日の出演辞退により、ご来場の皆様ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と謝罪。「その際、皆様から寄せられた数々の励ましのメッセージには、メンバー・スタッフ一同、心より感謝いたしております。本当にありがとうございました」と感謝した。
今後について「今後しばらくは、2025年9月以降同様、大瀧をのぞく5人体制でライブ活動を続けて参ります。大瀧の復帰につきましては、新生活が軌道にのり、準備が整い次第、改めて公式サイト等でご案内させていただきます」とし、「最後となりますが、新しい感性と共に歩み出すLucky Kilimanjaroを、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
熊木と大瀧は、2022年7月に結婚したことを発表。今年8月に大瀧の妊娠を発表し、「9月以降のツアー“LOVE MY DANCE LOVE YOUR DANCE”、およびフェスやイベントへは大瀧以外のメンバー、5人体制での出演とさせていただきます」と報告していた。
