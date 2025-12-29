■これまでのあらすじ

妻と共働きで、家事育児家計を全部折半している聡は、この役割分担にうんざりしている。なぜならそのせいで、自分のキャリアが脅かされていると感じるからだ。そんな中、新しく部下になったユキから悩みを打ち明けられ、相談を受けるうちに親密な関係を築いてしまう。自分の夕食当番の日には、妻が残業、息子は塾で遅くまで帰宅しないので、小5の娘に夕食を出すと、ランニングに出ると言ってユキの家へ向かうのだった。



■俺にもつきあいがあるのに！

■俺をお金としか見てない■俺が犠牲になれば…お金の遣い方について妻から忠告を受け、妻は自分を「お金」としか見ていないのだと思ってしまう聡。家事育児収入折半とはいえ、大手ホワイト企業勤務の妻に比べて自分の方が勤務時間も長いしストレスも多い。家では子どもたちと遊び、のほほんとしている妻を見ているとモヤモヤして…。自分の犠牲の上に、この家庭の幸せは成り立っている。飲みの席でそう語る聡。しかし相手はそんな聡をいぶかしげに見ていて…!?(ネギマヨ)