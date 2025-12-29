【コミックDAYS連載「ブラックカラー」】 12月29日より隔週連載化 全話無料（※先読み有料話を除く）がスタート

講談社は、12月29日より「ブラックカラー」を本格連載化することを決定。それを記念して、コミックDAYS にて先読み有料話を除く全話無料キャンペーンがスタートする。

本作は原作を原理氏、作画を福田泰宏氏が手掛ける作品。今までは不定期で「モーニング」に掲載されてきたが、このたび隔週連載となる。

物語は崩壊寸前となっている悪の組織「ブラックショック団（BS団）」が凄腕の人事コンサルタント・スガワラを拉致し、組織の立て直しを依頼するところから始まる。しかしBS団は低賃金や過剰な統制が常態化している超絶ブラック企業だった。

その一方、スガワラが調査を進めるなかで、正義のヒーローチーム「イノベイションレンジャー（IR）」こそが黒幕だという説が浮上。スガワラは悪の組織をホワイト企業へと変貌させ、「正義の側」にリベンジを果たすために奮闘する。

なおTVプロデューサー・佐久間宣行氏は同作について、「ダメだ！ちゃんと休みながら働こう。まさか悪の組織に教えてもらうとは思わなかった。ハードで熱くて面白い！働き方改革とヒーロー漫画が、こんなに見事に融合するなんて！」と推薦コメントを寄稿している。

