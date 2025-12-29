RSK

写真拡大

NEXCO各社では、年末の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

【画像を見る】30日どこが混む？NEXCO東日本・中日本・西日本エリア

□下り：1月2日・1月3日
□上り：1月2日・1月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。

あす(30日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【東日本】

【画像㉓】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO東日本・中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO東日本ホームーページ）

□首都圏中央連絡自動車道
〈上り〉
・相模原愛川IC→海老名JCT　海老名JCT付近　10キロ

□関越自動車道
〈下り〉
・所沢IC→東松山IC　高坂SA付近　15キロ
・高崎IC→渋川伊香保IC　駒寄PA付近　10キロ

□中央自動車道
〈上り〉
・大月IC→八王子JCT　小仏TN付近　15キロ
〈下り〉
・高井戸IC→八王子IC　日野BS付近　15キロ
・八王子IC→相模湖IC　相模湖IC付近　15キロ

□東名高速道路
〈上り〉
・秦野中井IC→横浜町田IC　綾瀬SIC付近　15キロ
・御殿場JCT→大井松田IC　都夫良野TN付近　15キロ
〈下り〉
・東京IC→綾瀬SIC　綾瀬SIC付近　25キロ
・綾瀬SIC→秦野中井IC　秦野中井IC付近　20キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【中部】

【画像㉔】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO中日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO中日本ホームページ）

□東名阪自動車道
〈下り〉
・四日市IC→亀山IC　亀山PASIC付近　15キロ

□伊勢湾岸自動車道
〈下り〉
・名港潮見IC→弥富木曾岬IC　弥富木曾岬IC付近　10キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【関西】

【画像㉕～㉗】は地図で一目でわかる、30日のNEXCO西日本エリアの渋滞予測です。（画像提供：NEXCO西日本ホームページ）

□名神高速道路
〈下り〉
・草津JCT→大津IC　大津IC付近　10キロ

□京滋バイパス
〈下り〉
・瀬田東JCT→宇治東IC　宇治TN付近　10キロ

□阪神高速道路
〈下り〉
・武庫川IC→湊川JCT　柳原西合流付近　18キロ

□山陽自動車道
〈下り〉
・加古川北IC→山陽姫路西IC　増位山TN付近　10キロ