NEXCO各社では、年末の道路の混雑のピークを次のように予測しています。

□下り：1月2日・1月3日

□上り：1月2日・1月3日

と見ています。

お出掛けの際に混雑に巻き込まれないために、全国各地の渋滞が予想されるポイントを以下にまとめました。NEXCO各社では「混雑する日・時間帯の前後の利用を」と呼びかけています。



あす(30日)はどこが混むのでしょうか。

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【東日本】

□首都圏中央連絡自動車道

〈上り〉

・相模原愛川IC→海老名JCT 海老名JCT付近 10キロ



□関越自動車道

〈下り〉

・所沢IC→東松山IC 高坂SA付近 15キロ

・高崎IC→渋川伊香保IC 駒寄PA付近 10キロ



□中央自動車道

〈上り〉

・大月IC→八王子JCT 小仏TN付近 15キロ

〈下り〉

・高井戸IC→八王子IC 日野BS付近 15キロ

・八王子IC→相模湖IC 相模湖IC付近 15キロ



□東名高速道路

〈上り〉

・秦野中井IC→横浜町田IC 綾瀬SIC付近 15キロ

・御殿場JCT→大井松田IC 都夫良野TN付近 15キロ

〈下り〉

・東京IC→綾瀬SIC 綾瀬SIC付近 25キロ

・綾瀬SIC→秦野中井IC 秦野中井IC付近 20キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【中部】

□東名阪自動車道

〈下り〉

・四日市IC→亀山IC 亀山PASIC付近 15キロ



□伊勢湾岸自動車道

〈下り〉

・名港潮見IC→弥富木曾岬IC 弥富木曾岬IC付近 10キロ

「渋滞予想」12月30日（火）はどこが混む？【関西】

□名神高速道路

〈下り〉

・草津JCT→大津IC 大津IC付近 10キロ



□京滋バイパス

〈下り〉

・瀬田東JCT→宇治東IC 宇治TN付近 10キロ



□阪神高速道路

〈下り〉

・武庫川IC→湊川JCT 柳原西合流付近 18キロ



□山陽自動車道

〈下り〉

・加古川北IC→山陽姫路西IC 増位山TN付近 10キロ