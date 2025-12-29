メンテナンスの年。苦難が成長につながる／2026年「六白金星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「六白金星」2026年のバイオリズム
2026年の六白金星は北の一白水星の上に廻座（かいざ）するが、この場所は坎入（かんにゅう）といって運勢の冬が到来する。トラブルが多発したり、体調が優れなかったりと、苦難続きでも運勢が悪いと決めつけずメンテナンスの一年だと割り切るのが良い。
3月にかけて運勢は上昇し忙しさが気を紛らわせてくれるが、ここで成果を求めてはいけない。敵をつくりかねず、むしろ周囲に成果を譲るぐらいの気持ちでいたほうがうまくいく。9月に運勢の谷間がくるから、重大な決断は一人で行わないで、実行は翌月以降に先送りすること。
■「六白金星」家庭と健康
2026年は家庭内でも孤立しそうだ。こちらが一言謝れば済むことだけど、それができるならそもそも孤立などしない。対立が起こってからは収めるのが難しい。ならば、対立を起こさないこと。喧嘩はたいてい些細な行き違いから始まるのだから、その行き違いを未然に防ぎたい。
コミュニケーションは誤解と忖度で成り立っている。双方が都合よく相手の言葉を解釈してしまうのが人間の良さでもあり悪さでもあろう。悪気があってコミュニケーションエラーを起こしているのではないのだから、エラーが起きない仕組みを考えるのが建設的だろう。家族間の会話や依頼も都度メモに残す習慣をつけたり、夫婦間で話を進めずに息子や義母などにも聞いてもらっておくと良いだろう。
後で「言った」「言わない」になるのがいちばん困る。そのためには、大切な話は食事中に行うのが良い。家族と食事を楽しみつつ、明るく問題提起をするのが解決への近道になりそうだ。
健康面も心配な一年。年を通して、怪我や事故には気をつけたい。「まさか」と思うようなところに危険が潜んでいるから、油断は禁物だ。車は定期点検を怠らないように。
4月、5月は新年度の疲れが出て風邪を引きがち。季節の変わり目で更年期障害の症状などもつらくなる。スケジュールに余裕をもたせておこう。7月も同様に注意だ。最も身体がつらさを覚えるのが9月。心疾患などの既往歴がある人やリスクが高い人は十分に注意しておこう。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』