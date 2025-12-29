焦らず立ち止まり、潜在能力の開発に取り組もう／2026年「四緑木星」の人の運勢
2025年は、大阪・関西万博の開催など明るい話題があった一方で、物価高や国際情勢の緊張、自然災害に翻弄された一年でもありました。
混沌とした社会の中で、私たちは変化とどう向き合い、どんな心持ちで新年を迎えれば良いのでしょうか。来る2026年の展望と運を切り拓く手がかりを、社会運勢学の第一人者・村山幸徳氏の『展望と開運2026』から読み解きます。バイオリズムと家庭運を、新しい年をしなやかに歩むための指針として活用してください。
■生まれ年から本命星を探す
個人の運勢（下の記事）は、自分の生まれ年に巡っていた九星の本命星で見ます。年の変わり目は節分とし、2月3日生まれまでは前年で見ます。
■「四緑木星」2026年のバイオリズム
2026年は一年を通じて周辺環境の動きが悪い。「笛吹けど踊らず」であって、四緑木星自身のバイオリズムに左右されることなく、事態は淡々と動いていく。だとしたら、じっくりと自己開発に取り組もう。立春を過ぎれば、急激に運勢にブレーキがかかることになる。ここで無理に前進を考えれば、いっそう運気は落ち込むばかり。慌てずに、まずは立ち止まること。
春先は調子が良いからこそ、周囲との間に溝ができかねない。運勢がつよいときこそ、ゆっくりと歩むことだ。秋から冬に向けて運勢は下降線を辿るが、年末には回復の予測。
2027年は一段と高みに登るのだから、ここで焦って足を掬（すく）われないように。
■「四緑木星」家庭と健康
2026年の四緑木星は家で過ごす時間を最大化したい。この星はどこか身内に冷たいところがある。本人にその気がなくても、どうしても家族からはそう見える。
2026年はそうした汚名返上の一年だ。休みの日には家族揃ってホームセンターに出かけ、DIYに精を出すなんていいだろう。庭のある家ならガーデニングに凝ってみるのも良い。マンション住まいならプランターで鉢植えも楽しい。とにかく植物を植えたい。単身赴任や結婚など、家族構成が変わる可能性が高い。その都度、話し合いの場をたくさん設けて皆の意見を集約させるように。
健康面では腰痛に気をつけたい。立春の前後から腰痛や膝痛、ときには股関節痛が生じそうだ。その場合はマッサージなどを受けるよりも、軽い運動のほうが効果は高い。まだまだ寒いことが予測されるから、室内のジムなどで汗をかくのが好ましい。
10月から11月もまた健康運が落ちる。 10月は暑さがぶり返すこともあって、 熱中症になるおそれも。工場内や狭い室内で作業をする人は温度管理に十分注意を。11月は一転して寒くなる。消化器の不調や寒暖差によるヒートショックに注意しておきたい。
また、一年通じて盲腸や胆石に注意しよう。尿路結石なども考えられるから、生活習慣を整えたい一年だ。
著＝村山幸徳／『展望と開運2026』